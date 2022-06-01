Валенсия может стать перым городом с четырёхдневной рабочей неделей

С понедельника Валенсия начнёт эксперимент по частичному переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Правда, пока только на протяжении одного месяца, в течение которого понедельники будут выходными днями. 10, 17 и 24 апреля, а также 1 мая, будут нерабочими.

Власти посмотрят, как это отразится на экономике, продуктивности и самочувствии горожан, и решат, стоит ли продолжать эксперимент. А мэр Жоан Рибо напомнил, что

Валенсия считается одним из европейских лидеров во всём, что касается инноваций. «Мы хотим, чтобы город был дружелюбным, здоровым и заботился о людях. Хотим, чтобы люди работали, чтобы жить, а не жили, чтобы работать», - заявил он.

А ещё Валенсия стала одним из самых привлекательных мест для цифровых кочевников из США и Европы.