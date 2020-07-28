Вакансии в Испании: тысячи новых рабочих мест в крупных компаниях

Крупные компании, в основном международные, открыли сотни и тысячи вакансий в Испании.
Так, Amazon в связи с открытием нового центра в Испании объявил о наборе 2 тысяч новых сотрудников. Центр находится в Дос-Эрманас (Севилья). Средняя зарплата — 14 500 евро в год с перспективой роста. Вакансии можно посмотреть здесь.
А Leroy Merlin ищет 400 новых сотрудников в Мадриде, Барселоне, Валенсии. Это и кассиры, и работники в логистических службах, и продавцы. Например, зарплата кассира составляет 1000 - 1500 евро в месяц. Вакансии доступны здесь.
Сеть супермаркетов Mercadona нуждается в 133 штатных сотрудниках. Работу можно найти в Мадриде, Барселоне, Аликанте, А-Корунье, Стране Басков, Малаге, Севилье. Сотрудник торгового зала получает 1338 евро в месяц. Помощник бухгалтера — 2700 евро. Есть также позиции адвоката, руководителя проекта мобильных приложений и другие. Подробнее — здесь.Темы: Бизнес