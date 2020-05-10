В Каталонии производят маски которые можно стирать 75 раз

Каталонская компания GerBrokers de Arenys de Mar наладила производство особо прочных гигиенических масок, которые выдерживают до 75 стирок и при этом не теряют в качестве. Об этом сообщает La Vanguardia. Обычные маски допустимо стирать максимум 10 раз, пишет издание.
Маска изготовлена из полиамидной микрофибры с водонепроницаемым барьером OEKO-TEX. Она служит преградой при движении частиц в обоих направлениях, то есть защищает и того, кто её носит, и от него самого. Годится и для взрослых, и для детей.
Рыночная цена прочной маски колеблется от пяти до семи евро. Компания готова выпускать до 2 миллионов штук каждую неделю.Темы: Бизнес