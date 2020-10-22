В какой сфере проще найти работу во время пандемии?

Во время пандемии ситуация с безработицей в Испании ухудшилась, но есть сферы, которые, напротив, получили развитие и требуют новых сотрудников. Компания Spring Professional (входит в группу Adecco) выяснила, в какой области сейчас легче всего найти работу. Для этого аналитики изучили 90 тысяч вакансий.
На подъёме сейчас онлайн-магазины, логистические и телекоммуникационные компании и, конечно, фармацевтика. Спрос на эти услуги и продукцию растёт. Зарплаты тоже. Появляются новые вакансии.
Относительную стабильность продемонстрировали банки, страхование, юридические услуги. Этим компаниям пришлось скорректировать рабочие модели и подстроиться под современные реалии. Но им удалось остаться на плаву.
Больше всего пострадали строительство, недвижимость, промышленность и сфера услуг.
А последний список самых востребованных профессий в Испании читайте здесь.Темы: Бизнес