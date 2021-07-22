В Испании составили карту качества мобильной связи

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Компания WePlan Analytics составила карту испанских мобильных операторов. На карте с помощью цвета обозначены те компании, которые обеспечивают лучшее качество связи в конкретной точке.
Исходя из результатов анализа, передаёт телеграм-канал «Испания», компанию Movistar можно назвать оператором с наилучшим покрытием в Испании (примерно 40% всех муниципалитетов). Длаее следуют Vodafone и Orange. Yoigo — относительно новый игрок на рынке мобильной связи, но быстрорастущий.