В Испании прошла забастовка трактористов

В Испании завершилась двухдневная акция протеста работников сельского хозяйства.
29 и 30 января сотни тракторов растянулись по улицам, парализуя движение. Параллельно проходили пешие акции.
Аграрии протестуют против снижения прибыли. Они указывают на то, что цены на их продукцию остаются невысокими, а затраты на производство растут. Ситуацию усугубляют сложности с экспортом: американские ограничения, Брексит и российские санкции.
Протесты проходили по всей стране, но в основном в Галисии, Арагоне и Стране Басков.Темы: Бизнес