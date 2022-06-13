В Испании не хватает официантов

По словам работодателей, они столкнулись с трудностями при попытке найти хороших официантов, передает телеграм-канал "Испания". Квалифицированных сотрудников на рынке труда просто не осталось. Потенциальные работники предъявляют повышенные требования к условиях труда, просят гибкий график и не согласны на компромиссы.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, только в этом году сектору потребуется 50 тысяч работников. Сейчас же в Испании 165 тысяч человек, ранее занятых в гостиничном бизнесе, получают пособие по безработице и не спешат снова трудоустраиваться.