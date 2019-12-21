В Испании из-за шторма могут подорожать морепродукты

Рыба и морепродукты могут подорожать из-за штормов, которые в последние дни обрушились на Испанию. Об этом предупредили в Федерации ритейлеров рыбной продукции (Fedepesca).

Цены вырастут как раз к тому времени, когда испанцы традиционно закупают морепродукты к новогоднему столу, пишет издание 20Minutos. На днях через Испанию прошёл ураган Эльза, а в субботу в стране объявлено метеорологическое предупреждение в связи с приближением урагана Фабиан. Шторм существенно затрудняет вылов рыбы и морепродуктов, что приводит к временному росту цен. Это касается большинства товаров. В меньшей степени - сардин и морского окуня, а также замороженных морепродуктов и консервов.

Так, на одном из крупнейших продовольственных рынков Мадрида Mercamadrid за последние десять дней килограмм свежих креветок подорожал на 4 евро (до 44,29 евро за килограмм). Мерлуза - тоже на 4 евро (до 12,13 евро за килограмм). В Барселоне на рынке Mercabarna морской лещ подорожал за три дня на 5 евро - до 50 евро за килограмм.