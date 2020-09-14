В Барселоне появился мотошеринг

В Барселоне заработал мотошеринг — прокат мотоциклов, который работает по принципу уже ставших привычными велошеринга и проката самокатов.
Мотошеринг в Барселоне запустил автопроизводитель SEAT, который выделил для этого 632 электрических мотоцикла под названием Mo. Взять такой напрокат можно через мобильное приложение.
Использование шлема является обязательным. Его можно найти в багажнике каждого мотоцикла. Там же есть средства гигиены. Кроме того, все мотоциклы обрабатывают специальным гидрофобным средством (что-то вроде «жидкого стекла»), которое отталкивает микрочастицы, грязь, жидкости.
Взять мотоцикл на прокат на неделю стоит 75 евро. На месяц — 200 евро.
SEAT также развивает прокат электросамокатов (от 15 евро в неделю).Темы: Бизнес Барселона