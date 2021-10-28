В Барселоне начнут продавать электрокары за 7400 евро

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Испанский производитель электроскутеров (Барселона) Silence представил электрокар под названием S04, который стоит всего 7400 евро.
Silence S04 вытянулся в длину всего на 2,33 метра и вместит двоих пассажиров, сообщает Auto.ru. Базовая модификация получит электромотор мощностью восемь лошадиных сил и сможет разгоняться только до 45 км/ч: согласно европейскому законодательству, такими транспортными средствами можно управлять с 16 лет.
Более дорогая модификация Silence S04 благодаря 19-сильному мотору ускорится уже до 90 км/ч. Она же получит и самый ёмкий 11,2-киловаттный аккумулятор, с которым сможет проезжать до 150 километров. Более доступную версию укомплектуют 5,6-киловаттной батареей.
Конструктивным достоинством хэтча станет возможность быстрой замены аккумуляторов. Судя по презентационному видео, их можно будет либо возить с собой благодаря встроенным рукоятке и колёсикам (и подзаряжать от бытовых розеток), либо оперативно менять на заряженные на специальных станциях.