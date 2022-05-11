В Барселоне бастуют работники завода Nissan

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Работники завода Nissan вышли в среду на забастовку в Барселоне.
Бастующие собрались на улице Пасео-де-Грасиа. Они выражают недовольство затянувшимся, по их мнению, процессом «реиндустриализации» завода. По их словам, это ставит под угрозу тысячи рабочих мест. «Мы хотим четко услышать финальную дату решения», - говорят они.
Ранее компания Nissan приняла решение сократить своё присутствие в Европе и остановить производственный комплекс под Барселоной. Были озвучены планы по переоборудованию завода под производство электромобилей.