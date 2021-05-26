Треть домов на Канарах станут энергетически самодостаточными 

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Уже к 2030 году на Канарских островах 35% всех частных жилых домов и 70% государственных станут сами обеспечивать себя электроэнергией. Об этом сообщила глава Испанских электросетей Беатрис Корредор на экономическом форуме «Канары после COVID-19».
«Канарские острова станут лабораторией и покажут, что такая энергетическая трансформация возможна», - заявила она. «Это правда, что у нас более высокая стоимость энергии, но нам не нужны большие объёмы электроэнергии для отопления и у нас нет электроёмкой промышленности», - отметила Корредор.