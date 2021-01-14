Telefónica продаёт свои телевышки американцам за 7,7 млрд евро

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Принадлежащая испанской Telefónica компания Telxius Telecom подписала договор о продаже своих телекоммуникационных башен American Tower Corporation за 7,7 млрд.
Телевышки расположены в Испании, Германии, Бразилии, Перу, Чили и Аргентине. Речь идёт о 30 722 сооружениях. Вся сделка поделена на две части: отдельно продадут вышки в Европе и отдельно — в Латинской Америке.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, сделка позволит Telefónica снизить долговую нагрузку примерно на 4,6 млрд евро. За сотрудниками Telxius Telecom закрепят их трудовые контракты.