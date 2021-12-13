Сколько зарабатывают сотрудники испанских супермаркетов?

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Раскрыты размеры зарплат рядовых сотрудников основных испанских супермаркетов: Mercadona, Lidl, Dia и других.
Как сообщает телеграм-канал «Испания» со ссылкой на El Español, больше всех зарабатывают работники Mercadona — в среднем 1884 евро в месяц.
На втором месте — зарплаты в супермаркетах Lidl, которые в среднем составляют 1701 евро.
В магазинах Dia платят примерно 1628 евро в месяц.
Сеть магазинов Eroski предлагает зарплату в 1587 евро.
В Aldi получают 1388 евро в месяц.
В Alcampo — 1237 евро.
В Carrefour — 1179 евро.