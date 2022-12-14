Сколько стоит содержать машину в Испании?

Компания LeasePlan (работает на рынке аренды и управления автопарками) поделилась исследованием, где сравнивается стоимость содержания машины в 22 европейских странах.

Учитывались стоимость топлива, амортизация автомобиля, налоги, страхование и техническое обслуживание.

Испания заняла седьмое место среди стран с лучшими условиями. То есть по сравнению с другими европейскими странами содержать автомобиль в Испании — не так уж дорого. За год на это уходит в среднем 1044 евро.

А больше всего повезло жителям Греции, которые тратят на свои машины 905 евро.

Самой же дорогой страной для автомобилистов признана Швейцария (1313 евро в год).