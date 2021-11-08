Сеть магазинов El Corte Inglés ищет 6 тысяч новых сотрудников

Последние новости Испании на русском языке
Испанская сеть универмагов El Corte Inglés к новогодним распродажам ищет около шести тысяч новых работников. Больше всего в новых сотрудниках нуждаются отделы игрушек, продуктов питания и упаковки подарков.
Уровень зарплат зависит от того, сколько человек проработает в El Corte Inglés. Сначала среднестатистический сотрудник магазина получает 14 733 евро в год. Через год оклад вырастает до 15 тысяч евро. А через три — до 16 тысяч. Через шесть — до 18 тысяч. Через 12 лет — до 20 тысяч. Координатор с опытом работы больше 12 лет зарабатывает 21500 евро, а технический специалист с аналогичным стажем — тоже 21500.
Рабочий день длится 8 часов.