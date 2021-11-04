Сервис Google News возвращается в Испанию

Последние новости Испании на русском языке
Новостной сервис Google News возобновит свою работу в Испании, где он называется Google Noticias. Возвращение состоится в 2022 году.
Напомним, Google News прекратил свою работу в Испании в 2014 году после того, как местные власти приняли закон, по которому сервис должен был выплачивать компенсацию за отображение материалов СМИ в поисковой выдаче. Таким образом испанские власти хотели поддержать традиционные средства массовой информации, которые переживали тяжёлые времена. Но Google решил отказаться от новостей в Испании.
В среду власти Испании одобрили новый законопроект об авторских правах, который позволит изданиям самостоятельно решать, как им распоряжаться своим контентом. Это позволит Google Noticias снова размещать анонсы новостей на сайте и в приложении.