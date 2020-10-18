Самый богатый человек Испании запросил 100 млн евро помощи

Владелец текстильного гиганта Inditex (бренды Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho и Uterqüe) и самый состоятельный человек в Испании запросил 100 млн евро из европейских антикризисных фондов, созданных для борьбы с экономическими последствиями пандемии.
Деньги бизнесмену понадобились на открытие новой штаб-квартиры в А-Корунье. Всего на деньги фондов претендуют 79 испанских проектов. Среди тех, кто, скорее всего, воспользуется финансовой помощью, помимо Inditex, называют такие крупные компании, как Ferrovial, Endesa и Iberdrola.
Новая штаб-квартира площадью 80 000 квадратных метров будет экологически безупречной, построенной с использованием новейших технологий. Её отдадут интернет-магазину холдинга.Темы: Бизнес Амансио Ортега