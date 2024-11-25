Revolut установит в Испании банкоматы и будет выдавать ипотеку

Revolut становится ближе к традиционным банкам. Компания объявила о скором запуске сети собственных банкоматов в Испании.

Начнут с Мадрида и Барселоны. Через терминалы можно будет снимать наличные, получать карты и выполнять другие операции. Если тестирование пройдёт успешно, сеть будет расширена по всей стране.

Следующий шаг — выход на рынок ипотечного кредитования. Ранее Revolut уже сообщил о планах запустить ипотечные продукты в Литве, Ирландии и Франции. О сроках появления этих услуг в Испании пока не сообщается.

Revolut обслуживает уже более 3,5 млн клиентов в Испании.