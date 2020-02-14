Рестораны Барселоны лишатся 40 млн евро прибыли из-за отмены MWC

В феврале рестораны Барселоны не досчитаются 40 млн евро прибыли, заявили в организации Gremio de Restauración de Barcelona. Эти деньги они могли бы заработать, если бы в городе прошла выставка мобильных технологий Mobile World Congress (MWC). Но её отменили из-за коронавируса. Всего же Барселона потеряет около 500 млн евро.
Как ранее сообщала noticia.ru, знаменитая выставка мобильных технологий, которая ежегодно проходит в Барселоне, в этот раз отменена из-за коронавируса. На протяжении последний двух недель крупнейшие мировые компании одна за другой отказывались от участия в выставке и конгрессе, чтобы не подвергать риску заражения своих сотрудников.
Mobile World Congress — важнейшее для Барселоны событие. Его экономический эффект оценивается приблизительно в 500 млн евро. В прошлом году самый дешёвый билет на выставку стоил 799 евро. А самый дорогой — 4999 евро. Каждый год MWС позволяет создать в городе более 14 тысяч временных рабочих мест. В этом году конгресс должен был пройти с 24 по 27 февраля. Ожидалось прибытие 110 тыс. человек из 200 стран.Темы: Бизнес Барселона