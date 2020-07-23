Ресторанам без террас разрешат выносить столики на улицы Мадрида

Власти Мадрида готовы идти на уступки и разрешить владельцам ресторанов и баров выносить на улицы столики и стулья, если у них нет для этого специальных террас. Это делает для сдерживания коронавируса.
Для этого владелец заведения должны сделать соответствующий запрос и, скорее всего, ему разрешат. Как заявила в четверг заместитель мэра Бегонья Вильясис, столик должен быть высоким, а стулья — компактными.
Есть ещё одно важное условие. Выносить столики разрешат только в одном из двух случаев: если тротуар слишком узкий для установки на нём полноценной террасы, или если улица — пешеходная. При этом минимальная ширина тротуара — 2,5 метра. В любом случае, столики не должны мешать прохожим.Темы: Бизнес Мадрид