Работа в Испании: на почте откроется почти 130 тысяч вакансий

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Испанская почтовая служба Correos объявила о масштабном наборе сотрудников. Всего планируется обеспечить работой 128 153 человека.
Период подачи заявок на биржах труда будет открыт до 17 февраля. До этого дня соискатели смогут представить свои кандидатуры: рассказать об образовании, уровне английского языка. С случае некоторых регионов преимуществом будет владение местным языком или наречием.
Заявление о приеме на работу должно быть подано через официальный сайт Correos, в разделе «Люди и таланты», посвященном поиску сотрудников.
На почте ищут курьеров, как пеших, так и на мопеде, а также менеджеров по работе с клиентами. Есть три возможных варианта рабочего дня: полный, неполный «день через день» и неполный «два через два». В Correos рассмотрят заявки до 1 июня 2021 года.