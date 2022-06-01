Плохой урожай желудей поставил под угрозу производство хамона

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Производство иберийского хамона в Испании оказалось под угрозой из-за нехватки ключевого продукта питания для свиней — желудей.
Количество опавших желудей серьезно снизилось из-за того, что летние сезоны в стране стали более жаркими и засушливыми. Это привело к снижению производства хамона на 20% в Эстремадуре.
Иберийский хамон производится только из черных свиней, которых откармливают желудями из реликтовых дубовых рощ. Произрастающие там деревья привыкли к более влажному климату, поэтому высокие температуры и длительное отсутствие дождей негативно сказываются на их состоянии. Лето 2022 года было рекордно жарким в Испании.