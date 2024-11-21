PayPal ввела в Испании новую функцию — совместный сбор средств

Последние новости Испании на русском языке
Платформа подключила к ней пользователей из США, Германии, Италии и Испании.
Теперь они могут организовывать сборы средств с друзьями или членами семьи. Например, на подарок ко дню рождения. Организаторы могут приглашать участников, отслеживать взносы и переводить средства на свой PayPal-аккаунт для использования или вывода. Внесение средств осуществляется без комиссии с использованием баланса PayPal или привязанного банковского счета. В сборе также могут принять участие те, у кого нет аккаунта PayPal.