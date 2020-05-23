Обанкротился сервис проката автомобилей Hertz

Hertz — один из главных игроков на рынке проката автомобилей — объявил о своём банкротстве. Причина — кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании. Однако офисы в Испании продолжают работать.
Заявление о банкротстве сделано после того, как руководство компании не смогло договориться с кредиторами. «Влияние COVID-19 на спрос на поездки было внезапным и драматичным, что привело к резкому сокращению выручки и бронирований», — отметили в Hertz.
При этом в компании подчёркивают, что все офисы в Европе продолжают работать и обслуживать клиентов. Пока банкротство компании повлияло лишь на работу филиалов в США и Канаде.
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