Новые вакансии в Испании: требуются сотрудники в Leroy Merlin, Decathlon и Bricomart

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На фоне неблагополучной ситуацией с безработицей в Испании крупные сети магазинов Leroy Merlin, Decathlon и Bricomart открывают сотни вакансий. В общей сложности почти 1200 постоянных рабочих мест.
В Leroy Merlin — более 580 предложений о работе. Их можно посмотреть здесь. Компания ищет людей для своих торговых залов в Луго, Кордове и Мадриде. Например, нужны кассиры и консультанты. На сайте не указан размер зарплаты, но, по данным специализированных порталов, работник испанского «Леруа» получает от 1070 до 1305 евро в месяц.
В Decathlon открыты более 530 вакансий. Они доступны здесь. В основном это позиции продавца спортивного инвентаря. Предпочтение отдают любителям спорта. Зарплата сильно варьируется в зависимости от занимаемой должности. Согласно порталу Indeed, зарплата в «Декатлоне» составляет около 870 евро в месяц, если вы работаете кассиром. А ответственный за секцию получает 1580 евро.
Сеть строительных материалов Bricomart предлагает более 50 рабочих мест в разных частях Испании. Изучить их можно здесь. Как правило, для трудоустройства нужен опыт работы. Bricomart в основном ищет сотрудников, которые работают с клиентами: кассиров, менеджеров, консультантов. Зарплаты аналогичны окладам в Leroy Merlin: средняя зарплата составляет 1057 евро в месяц.