Названы самые дорогие платные дороги в Испании

Дороже всего обойдётся путь из Бильбао в Сарагосу и обратно, передает телеграм-канал "Испания". Придётся заплатить 33,75 евро за маршрут в одну сторону. Длина этого участка составляет 297 километров. Таким образом, каждый километр пути обойдётся водителю в 11 центов.

При этом, если сравнивать стоимость за каждый километр дороги, трасса Бильбао-Сарагоса уступает некоторым другим. Например, участку автобана AP-66, который связывает Леон и Кампоманес. Тут за 86,8 километра надо заплатить 13,75 евро. Получается почти 16 центов за километр.

В топ-3 самых дорогих дорог также входит трасса AP-6, которая соединяет Кольядо-Вильяльба с Аданеро. Здесь километр пути обойдётся в 21 цент.

Вот ещё участки испанских дорог, проезд по которым ударит по кошельку: