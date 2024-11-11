На Канарах хотят построить первую в Испании ветряную электростанцию на воде

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В Кадисе завершился Конгресс по морской ветроэнергетике.
Обсуждали будущее плавучих ветровых установок. Испания собирается занять лидирующую позицию в этой сфере, а представители Гран-Канарии заявили, что остров готов стать “пилотной площадкой” для подобных проектов.
Министерство экологического перехода планирует к 2030 году достичь мощности 3000 МВт ветроэнергии у испанских берегов. Это не только сделает страну менее зависимой от традиционных энергоресурсов, но и создаст 7500 рабочих мест.