МВФ сделал неутешительный экономический прогноз для Испании

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К конце 2021 года экономика Испании всё ещё будет далека от полного восстановления после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, считают в Международном валютном фонде (МВФ).
В прогнозе, опубликованном во вторник, говорится, что испанская экономика вырастет по итогам года на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Это на полпроцента меньше, чем МВФ прогнозировал в июле. Кроме того, этот прогноз на 0,8% хуже, чем тот, что сделало недавно испанское правительство (6,5% роста).
Впрочем, на 2022 год у МВФ более радужный прогноз. Аналитики полагают, что экономика Испании в следующем году вырастет на 6,4%. А это на 0,6% больше, чем было в прошлом прогнозе.
Экономика еврозоны в этом году вырастет на 5%, считают в МВФ. Локомотивами роста станут Великобритания (6,8%), Греция (6,5%), Словения и Франция (по 6,3%), а также Италия (5,8%).