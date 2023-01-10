Мобильная связь в Испании дорожает

13 января Movistar повысит тарифы в среднем на 6,8%. Зависит от пакета. Например, Movistar Max (Esencial+Fútbol) подорожает на 5,6%. А Movistar Ilimitado (Esencial+Ficción+Netflix) — на 6,7%.

С 22 января тарифы повысит Vodafone. В среднем на 2,5 евро для простых пакетов с мобильной связью и на 5,5 евро для пакетов с дополнительными услугами.

Orange уже поднял цены летом, поэтому пока воздержится от пересмотра ценника.

В MásMóvil пока не определились, но намекнули на повышение.