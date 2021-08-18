Mercadona ищет 340 сотрудников в Аликанте

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Сеть супермаркетов Mercadona открыла 340 вакансий, чтобы обеспечить работу своего Интернет-подразделения в провинции Аликанте. Зарплаты — до 34 700 евро в год.
Например, нужны технические работники для обслуживания холодильных камер и электромеханики. Зарплаты — от 22 904 евро брутто в год. Помощники технических специалистов будет получать 1338 евро в месяц.
Логистический центр откроется в середине 2022 года на трассе в районе населённого пункта Оканья. В него будет вложено 14 миллионов евро. Он будет обрабатывать заказы, поступающие через онлайн-гипермаркет.