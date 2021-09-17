Massimo Dutti поглотит бренд Uterque в течение года

Последние новости Испании на русском языке
Испанский текстильный гигант Inditex собирается отказаться от Uterque как самостоятельного бренда. В течение следующего года он будет интегрирован в сеть магазинов Massimo Dutti.
Одежда Uterque будет доступна на сайте и в магазинах Massimo Dutti, но самостоятельных торговых площадок у бренда больше не будет. Таким образом Inditex собирается укрепить бренд Massimo Dutti, прежде всего на рынках таких стран, как США, Канада, Мексика и Турция.
По последним данным, у Inditex по всему миру работает 6654 магазина.