Март в Испании показал худшие данные по безработице за всю историю наблюдений

Обнародованы данные по безработице в Испании за март, которые подтвердили губительное влияние коронавируса на экономику. За прошедший месяц число безработных взлетело на 302 365 человек и достигло отметки в 3 550 000. Об этом сообщает Министерство труда в четверг.
Причём эти данные не учитывают полтора миллиона человек, попавших под временное сокращение по программе ERTE (Expediente de Regularización Temporal del Empleo), когда работодатель обязуется взять сотрудника обратно после карантина.
300 тысяч новых безработных за месяц — это абсолютный рекорд для Испании. Предыдущий был установлен в январе 2009 года, когда без работы остались 199 тысяч испанцев. Обычно в марте в Испании становится больше рабочих мест из-за приближающихся каникул и начала туристического сезона. Например, в прошлом году безработица в марте упала почти на 34 тысячи человек.Темы: Бизнес