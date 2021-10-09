Магазины El Corte Inglés открыли 2100 новых вакансий

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Испанский сектор логистики начал оживляться перед грядущим рождественским сезоном.
Сеть универмагов El Corte Inglés объявила о наборе 2100 новых сотрудников, которым предстоит работать на складах в логистическом центре в Вальдеморо (Мадрид). 600 человек будут трудиться в ночную смену, а 1500 — в дневную. Они смогут пользоваться бесплатным транспортом, чтобы добираться до работы.
Приветствуется опыт работы на аналогичной должности, пусть даже небольшой — меньше года.
Речь идёт о временной работе. Срок истечёт с окончанием рождественского сезона.