Мадрид — среди самых привлекательных городов для финтеха

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Мадрид вошёл в топ-6 самых привлекательных для сектора «финтех» европейских городов.
Об этом говорится в исследовании, подготовленном консалтинговой компанией Savills Aguirre Newman. В нём проанализированы 23 европейских города с учетом таких факторов, как демография, таланты и инновации, доступность бизнес-среды, стоимость одного работника и т.д.
Лондон, Париж и Берлин лидируют в рейтинге, за ними следуют Амстердам, в котором наблюдается быстрый рост за последний год, Дублин и Мадрид, который остается на той же позиции, что и ранее. Манчестер, Стокгольм, Гамбург и Мюнхен замыкают «десятку лучших».