Логистический сектор становится локомотивом экономического роста в Испании

Площади, отданные под логистику в Испании, достигли уже 1,88 млн квадратных метров. По инвестициям в эту сферу экономики Испания занимает второе место в Европе в этом году, уступая только Ирландии. По данным консалтинговой компании Savills, только в период с января по июнь логистика привлекла около 4,5 млрд евро инвестиций. Это пятая часть всех инвестиций в Европе.

Кроме того, благодаря логистике, в Испании появляются новые рабочие места. По данным консалтинговой фирмы Randstad, в период с января по сентябрь в рамках деятельности, связанной с логистикой, было заключено 1,057 миллиона трудовых договоров, что на 22,9% больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. Только в сентябре было подписано более 137 200 логистических контрактов, что является вторым по величине показателем за последние два года.