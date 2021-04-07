Курс евро превысил 92 рубля на фоне геополитических рисков

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Рубль продолжает снижаться к доллару и евро на Московской бирже в среду на фоне растущих геополитических рисков.
Курс американской валюты впервые с 5 ноября поднялся выше 78 рублей, евро закрепился выше 92 рублей. Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 63 долларов за баррель, передает «Прайм».
Как напоминает РИА Новости, накануне российская валюта значительно снижалась на фоне растущих геополитических рисков: доллар обновил максимум с ноября 2020-го, а евро — с февраля. Одним из главных факторов такого падения аналитики называют санкционные риски из-за роста напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не смог переломить негативную динамику.