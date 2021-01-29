Коронавирус рекордно обрушил испанскую экономику

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Экономика Испании в 2020 году рухнула на 11% из-за последствий коронавирус. Это рекордное падение за всю историческую серию — с 1970 года. Предыдущий антирекорд был установлен в 2009 году, в разгар финансового кризиса. Тогда ВВП Испании упал на 3,8%.
Пандемия прервала шестилетнюю серию роста испанской экономики. Так, в 2014 году ВВП вырос на 1,4%, в 2015-м — на 3,8%, в 2016-м — на 3%, в 2017-м — на 2,9%, в 2018-м — на 2,4%, а 2019-м — на 2%.
В годовом исчислении ВВП в четвертом квартале упал на 9,1% по сравнению с падением на 9% в предыдущем квартале.