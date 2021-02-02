Каждый третий ресторанный бизнес в Испании закроется из-за коронавируса 

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Из-за последствий коронавируса в Испании закроются около 100 тысяч баров, ресторанов и кафе. Это примерно треть всех заведений. Об этом сообщает организация Hostelería de España.
Среди основных факторов, негативно повлиявших на ресторанный бизнес, специалисты называют ограниченный график работы и отсутствие прямой финансовой помощи.
Одобренный испанским правительством план поддержки сектора в основном основывается на налоговых льготах, субсидиях и снижении арендной платы до окончания состояния режима повышенной готовности (пока объявлен до 9 мая).