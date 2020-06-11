Испанский банк ввёл беспроцентный кредит на три года

Испанская финансовая организация Bankinter ввела кредит со ставкой 0%. Планируется, что он поможет гражданам пережить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Кредит выдаётся частным лицам на сумму до 3 тысяч евро. Если его полностью погасить за три года, то ставка останется нулевой. Никаких комиссий и скрытых платежей нет, утверждают испанские СМИ.
Предложение актуально для клиентов банка, в платёжеспособности и порядочности которых в кредитной организации не сомневаются.Темы: Бизнес