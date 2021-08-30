Испанские СМИ: iPhone 13 будет дороже своего предшественника

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Новый айфон будет дороже своих предшественников. Но не потому, что это будет технологический прорыв, а потому что китайский производитель полупроводников и других компонентов решил поднять цены на 20%. Ожидаемо эта финансовая нагрузка ляжет на плечи рядовых пользователей, пишет испанское издание El Mundo cо ссылкой на «информационные утечки» в китайской компании TSMC, которая занимается сборкой айфонов.
Как сообщает компания ifix, занимающаяся ремонтом Apple в Киеве, премьеру iPhone 13 стоит ждать совсем скоро — в сентябре. Точная дата пока неизвестна. Что касается стоимости, то, по данным El Mundo, TSMC повысит цены для Apple (одного из своих главных партнёров), но не на 20%, а на 5%. Некоторые аналитики полагают, что Apple могла бы взять на себя эту разницу, но, по данным источников в компании, эти 5% просто прибавят к стоимости новых смартфонов.
Говоря о наиболее вероятных обновлениях в новом айфоне, большинство экспертов отмечают, что производитель очевидно ещё больше прокачает камеру. Причём эти изменения прежде всего коснутся видео. Ролики можно будет записывать в портретном режиме, размывая фон в режиме реального времени. Кроме того, улучшится качество съёмки.
Дизайн нового айфона будет практически неотличим от iPhone12. Не исключено, что будет запущена специальная серия розовых «тринадцатых» айфонов. Ожидается четыре варианта размера — от 6,7 до 5,4 дюйма. Многие ждали, что в этом году Apple представит смартфон с гибким экраном, но сейчас эксперты уверены: в нынешнем году этого точно не произойдёт.
Из приятных обновлений также ожидает более ёмкий аккумулятор, более быстрая зарядка и увеличенное хранилище.