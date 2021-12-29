Испанские рестораторы подсчитали убытки от «омикрона»

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Убытки ресторанного бизнеса в Испании из-за воздействия омикрон-варианта нового коронавируса могут составить 1,5 млрд евро. Такое мнение выразил во вторник председатель организации предпринимателей сектора Хосе Луис Исуэль.
По его словам, передает ТАСС, речь идет лишь об отмене мероприятий, запланированных на рождественские праздники.
С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,9 млн случаев заражения, свыше 89 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.
Темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.