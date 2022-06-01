Испанские компании, в которых работать одно удовольствие

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Названы испанские компании с лучшими условиями для сотрудников в 2023 году.
Рейтинг Best Workplaces составил профильный портал Great Place to Work. Учитывались все параметры: от зарплаты до микроклимата.
Среди больших компаний со штатом более тысячи человек победила фармацевтическая Lilly S.A. Второе и третье место заняли испанское подразделение DHL и страховая компания Reale Seguros Generales.
Среди компаний со штатом от 501 до 1000 сотрудников в лидерах оказались испанское представительство IT-компании Salesforce (разработчик одноимённой CRM-системы), и два страховщика: Admiral Seguros и Grupo DKV Seguros.
Среди компаний со штатом от 251 до 500 человек первые места занимают телекоммуникационная компания Cisco, медицинская Stryker и Ingram Micro (крупнейший в мире дистрибьютор IT-товаров и сервисов).
Среди компаний со штатом от 101 до 250 сотрудников победили три IT-компании: Software DELSOL, Civica Software и SIDN Digital Thinking.
Среди небольших компаний (от 50 до 100 сотрудников) первое место заняла фармацевтическая Theramex Healthcare Spain. Второе — технологическая Incentro. А третье — энергетическая Novaluz Energía.
Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь