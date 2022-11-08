Испанские грузоперевозчики опять собрались бастовать

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Сотрудники сектора грузоперевозок Испании выйдут на бессрочную забастовку с 14 ноября.
Акция организована Национальной платформой в защиту транспортного сектора, члены которой недовольны высокими ценами на топливо. Они уверяют, что за последние месяцы Министерство транспорта Испании не предпринимало действий по соблюдению закона, гарантирующего, что перевозчики не будут работать в убыток.
Закон, о котором идет речь, был согласован с правительством в марте после того, как грузоперевозчики объявили забастовку, продолжавшуюся 20 дней. Эта акция протеста привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании.