Испанская налоговая держит в напряжении криптоинвесторов

Последние новости Испании на русском языке
Даже законопослушные налогоплательщики рискуют столкнуться с непредсказуемостью испанской налоговой, пишут крупнейшие криптомедиа со ссылкой на Periodista Digital. Особенно если речь идёт о цифровых активах.
В этом контексте рассматривается абсурдная ситуация, в которой оказался инвестор, задекларировавший сделки и выплативший 5 млн евро, но все равно получивший требование еще на 9 млн за перевод токенов в DeFi и заем в стейблкоинах. Испанская налоговая расценила это как прирост капитала, хотя в этом случае не было ни прибыли, ни смены собственности, ни вывода средств.