Испанская налоговая держит в напряжении криптоинвесторов

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
      • Барселона заняла восьмое место в рейтинге лучших городов мира
      • В Барселоне впервые продана квартира за биткойны 
      • Грабители заинтересовались курортной недвижимостью в Испании
      • Кто из иностранцев покупает самую дорогую недвижимость в Испании?
      • Почти 10 тысяч евро в год уходит на жильё у среднестатистической испанской семьи
      • Сколько стоит построить одноэтажный дом в Испании?
      • 20 идеальных квартир на Коста-Бланка для отдыха и инвестиций
      • Рынок строительства в Испании вырастет на 49% в 2022 году
      • Почему Дубай является самым выгодным регионом для покупки недвижимости?
      • Простые, но важные советы для тех, кто переезжает в Севилью
      • 30 квартир в Аликанте в удачном районе и по привлекательной цене
      • Как правильно использовать герметик во время ремонта
      • Покупка квартиры и переезд на ПМЖ в Аланью: гид по району Оба
      • В какой стране купить недвижимость? Доход в евро и недвижимость от 30 000 Евро
      • 20 волшебных домов на море в Испании за умеренные деньги 
      • Прогноз на 2022 год: где лучше купить недвижимость — в Турции или в Испании?
      • 42 недорогие квартиры в Валенсии, Аликанте, Торревьехе, Ориуэле и их окрестностях
      • Почти в Барселоне, но дешевле: 20 хороших квартир рядом с каталонской столицей
      • Дом в Барселоне: 20 отличных вариантов возле каталонской столицы
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
      • Renfe устраивает распродажу билетов AVE в Кордобу и Севилью
      • Испанские пляжи и разбушевавшийся ветер
      • Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками
      • Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых платных дорог в Испании
      • Где в Мадриде и Барселоне орудуют карманники?
      • Альмерия - гастрономическая столица 2019
      • Таксисты Барселоны грозят новой масштабной забастовкой
      • Эта весна в Испании будет теплее, чем обычно
      • В Мадриде вводят новые требования к туристическому жилью
      • Испанский Виго вошел в пятёрку самых комфортных для инвалидов городов Европы
      • Авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов
      • Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро
      • Аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных
      • Кафедральный собор Сарагосы признан самым красивым в Испании
      • В Барселоне создали приложение для выбора тенистых маршрутов
      • На канатной дороге в Испании побит мировой рекорд скорости
      • 14 лучших испанских вин для жаркого лета-2021
      • Что стоит посмотреть в Испании на машине?
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
      • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT
      • Telefónica вошла в рейтинг «пятизвёздочных компаний»
      • В Мадриде откроется огромный магазин Zara
      • Японский аналог Ikea завоёвывает Испанию
      • Выгодная замена юридическому отделу
      • В испанских магазинах стартовал сезон скидок
      • Какие запчасти нужны для бесперебойной работы техники в общепитах
      • Обмен WAXP на BUSD моментально и с минимальной комиссией
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
      • Дезинфекция в раздевалках "Барсы"
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
      • Новый ресурс
      • Испанский конгресс купит портрет короля за 88 тысяч евро
      • Ультраправые вышли на акции протеста в Испании
      • В Крыму развернут РЛС для контроля за Средиземным морем и Южной Европой
      • Боррель: диалог между Белградом и Приштиной может стать для Сербии пропуском в ЕС
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • Спасение фотографа, упавшего с 30-метрового обрыва под Мадридом
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
      • В Бенидорме полицейский ударил дубинкой болельшика с ребёнком
      • В Малаге задержали мошенников, обманывавших туристов с жильём
      • В Гранаде турист упал со смотровой площадки, делая селфи
      • Из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину
      • На юге Испании задержали дайверов, которые ныряли за мешками с кокаином
      • В Испании задержали троих неонацистстов
      • Протесты в Барселоне
      • Дикие кабаны гуляют по Мадриду
      • Из тюрьмы в Мадриде сбежали два брата
      • В Испании нашли тело моряка с перевернувшегося судна
      • В Мадриде подростки побили полицейских в бассейне 
      • Испанского актёра в Барселоне сбил электросамокат
      • В Испании ревнивый пенсионер убил молотком 81-летнюю жену
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
      • La Vanguardia: Антонио Бандерас проводит кастинг в Барселоне
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
      • Министерство труда Испании признало профессиональные заболевания горничных
      • В Испании может появиться первая женщина-генерал
      • В Мурсии расправились с тунцом, выброшенным на берег
      • Испанцы аплодируют медикам, сражающимся с коронавирусом
      • Как бывший король Испании пытается выйти из неприятной ситуации с налогами? 
      • В Европе снизилась продолжительность жизни. Больше всего — в Испании
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
      • Медики рассказали об отсроченном влиянии коронавируса на работу мозга
      • В Испании выявили новый штамм коронавируса
      • Разновидности и характеристики коррозионностойких сталей
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • В Испании в ходе антинаркотической операции задержаны россияне 
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
      • «Свидетели Иеговы» из Ангарска переписали имущество на испанских «сестёр и братьев»
      • В марте в Марбелье пройдет Фестиваль русского кино MIRFF-2019
      • Пучдемон: никаких доказательств вмешательства России в каталонский кризис нет
      • Русский музей в Малаге подготовил новые выставки
      • Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы
      • Из Аликанте в Россию экстрадирован бандит из 90-х
      • Больше 1,3 млн российских туристов за год отдохнули в Испании
      • Испанские регионы просят восстановить торговые отношения с Россией
      • Молдаване смогут получать испанскую пенсию
      • Испания готова обновить россиянам годовые визы
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Интервью
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
Новости Испании » Новости » Бизнес » Испанская налоговая держит в напряжении криптоинвесторов

Испанская налоговая держит в напряжении криптоинвесторов

Просмотров: 167
00:07 22.08.2025

Даже законопослушные налогоплательщики рискуют столкнуться с непредсказуемостью испанской налоговой, пишут крупнейшие криптомедиа со ссылкой на Periodista Digital. Особенно если речь идёт о цифровых активах.

В этом контексте рассматривается абсурдная ситуация, в которой оказался инвестор, задекларировавший сделки и выплативший 5 млн евро, но все равно получивший требование еще на 9 млн за перевод токенов в DeFi и заем в стейблкоинах. Испанская налоговая расценила это как прирост капитала, хотя в этом случае не было ни прибыли, ни смены собственности, ни вывода средств.

Темы: Бизнес
← Прошлая новостьСледующая новость →
Все города

Noticia.ru 2011 - 2025