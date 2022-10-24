Испания заняла первое место в Европе по числу криптовалютных банкоматов

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Испания обогнала Сальвадор и стала третьим по величине центром в мире по количеству криптовалютных банкоматов. Кроме того, Испания заняла первое место по данному показателю в Европе. В настоящее время на территории страны размещено 215 таких ATM-аппаратов.
Доля Испании по количеству криптоматов составляет 14,65% от общего числа установленных агрегатов на европейском континенте. За ней следуют Швейцария (144 банкомата), Польша (142) и Румыния (135). Только с начала 2022 года в королевстве было установлено 43 ATM-банкомата. В планах разместить еще не менее 57 аппаратов до конца года.