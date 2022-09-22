Испания выделит 236 млн евро на обеспечение продовольственной безопасности

Власти Испании выделят более 236 млн евро на борьбу с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил во вторник председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая на Глобальном саммите продовольственной безопасности в Нью-Йорке.

Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер объявил, что "Испания обязуется пожертвовать 151,5 млн евро и внести еще 85 млн кредитов из фонда для продвижения развития Испанского агентства международного сотрудничества в области развития, что представляет собой в общем 236,5 млн для различных проектов в области продовольственной безопасности в ближайшие три года".

Санчес заявил о важности срочно "принимать конкретные меры, которые защищают наиболее уязвимых и предотвращают ухудшение ситуации". Испанский премьер также призвал устранить "трудности для торговли сельскохозяйственной продукцией, включая удобрения", уточнили в пресс-службе правительства. "Если фермеры не получат удобрения в нужное время, плохой урожай или даже его потеря приведет к продолжению ухудшения ситуации", - отметил Санчес.

"Испания, США, Африканский союз и Евросоюз выдвинули декларацию в связи с этим саммитом, в которой они демонстрируют свою приверженность "реагировать на неотложную потребность в продовольственной безопасности и питании сотен миллионов человек по всему миру", - уточнили в кабмине.

Источник: ТАСС