Испания потратит 200 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Власти Испании решили выделить 200 млрд бюджетных и частных средств на борьбу с коронавирусом. Это одна пятая всего ВВП Испании. Основная часть (117 млрд евро) будет государственной, остальная — частной.
Речь идёт о беспроцентном финансировании. Председатель правительства Педро Санчес назвал его крупнейшей мобилизацией ресурсов за всю историю демократической Испании.
Власти всеми силами пытаются не допустить скачка безработицы и призывают работодателей не прибегать к увольнениям, а ограничиться отпуском и переводом сотрудников на удалённый режим работы. В свою очередь государство поддержит компании гарантиями и налоговыми льготами.Темы: Бизнес