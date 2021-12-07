Испания попытается поскорее получить 10 млрд евро на восстановление экономики

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Власти Испании хотят побыстрее получить средства на восстановление экономики.
Как заявила вице-премьер и министр по экономическим вопросам Испании Надия Кальвиньо, она будет работать с европейскими министрами финансов для «ускорения сроков» одобрения выделения 10 млрд евро, чтобы деньги поступили «как можно скорее».
Еврокомиссия уже одобрила запрос Испании на получение первого транша из фонда. Теперь члены Евросоюза должны в течение месяца одобрить выделение помощи через Комитет по экономической и финансовой политике.