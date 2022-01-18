Испания ограничит рекламу криптовалюты

«Если бы действие закона не распространялось на инфлюенсеров, то появилась бы лазейка, позволяющая уйти из-под регулирования», – заявил в интервью Financial Times глава CNMV Родриго Буэнавентура. Он добавил, что неизбежна «притирка» между регулятором и интернет-сообществом, поскольку и для первого, и для второго регулирование в этой сфере стало новым опытом.